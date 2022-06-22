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В Госдуму внесут законопроект о засекречивании данных о золотовалютных резервах

Егор Провоторов
Экономика
В Госдуму внесут законопроект о засекречивании данных о золотовалютных резервах
Фото: depositphotos

Госдума на заседании в среду, 22 июня, рассмотрит в первом чтении проект закона, предусматривающий особенности регулирования корпоративных отношений в 2022 году, а также ряд мер по регулированию финансового рынка, возможности реорганизации кредитных организаций и засекречиванию данных о золотовалютных резервах России. Законопроект, инициатором которого выступает российское правительство, представит на заседании первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Документом предлагается изменить статус информации о размерах резервов, которая не подлежит отнесению к государственной тайне и засекречиванию, на статус информации, в отношении которой этот режим может быть установлен, пишет ТАСС.

Также проект закона предлагает предусмотреть дополнительные полномочия совета директоров Центробанка РФ в рамках антисанкционных мер в части возможности установления спецтребований к деятельности субъектов национальной платежной системы, к приобретателям акций кредитной организации или некредитной финансовой организации; требований к порядку приобретения долей в банках.

Накануне стало известно, что Евросоюз рассматривает золото в качестве нового объекта санкций против России.

Госдума Минэкономразвития РФ Золото
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