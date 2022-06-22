Около 3,5 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча Памяти» у стен Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Около 3,5 человек поучаствовали в масштабной акции «Свеча Памяти» у стен Музея Победы. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба музея.

— Сейчас, как никогда, нам важно хранить правду о трагических днях Великой Отечественной войны. Мы должны помнить не только о героизме и массовом трудовом подвиге советских людей, но и о военных преступлениях. Это особенно актуально в нынешнее время, когда разрушительные идеи нацизма опять нашли ярых последователей. И мы должны объединить усилия всего общества, чтобы одержать победу, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Данное мероприятие было приурочено к 81-й годовщине начала ВОВ. Так, жители города в знак памяти по числу дней войны зажгли 1418 свечей.

При этом в этот день вход в Музей Победы будет бесплатным. Отмечается, что исключения составят лишь экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». При этом в зале Славы гости смогут увидеть светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», где они узнают факты о Великой Отечественной войне.