В России выявили 3058 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3058 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 22 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 66 граждан, еще 1282 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3767 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Тем временем в России впервые обнаружили варианты коронавирусного штамма «омикрон» ВА.4 и BA.5. Врач-терапевт Владислав Ледовский оценил опасность этих разновидностей коронавирусной инфекции. Указанные варианты штамма более трансмиссивны, чем ранний вариант BA.2, также известный как «стелс-омикрон». Носители этих субвариантов в теории могут заразить большее количество людей, чем носители классического «омикрона».

Также стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. Уточняется, что количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в 8 регионах показатель вырос более чем в среднем по стране.