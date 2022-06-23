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Собянин: Флагманский центр «Мои документы» откроют в Западном округе

Антон Махов
Город
Собянин: Флагманский центр «Мои документы» откроют в Западном округе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Флагманский центр «Мои документы» откроют в Западном округе. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Откроем флагманский центр «Мои документы» в Западном округе и расширим площадь МФЦ в Конькове. Новый, восьмой по счету флагман расположится в ТРЦ «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице. В центре будет больше 60 окон приема, будут все популярные дополнительные сервисы: медкабинет «Мое здоровье», туристическое бюро, фотоателье и кафе, — рассказал мэр.

Также он рассказал, что центр госуслуг «Коньково» будет расположен в более удобном месте — в торговом центре «Беляево» на улице Миклухо-Маклая. Его площадь увеличится в полтора раза, внутри обустроят зону ожидания и диагностический центр.

— Центр госуслуг «Коньково» перенесем в более просторное и удобное место. Новым адресом станет ТЦ «Беляево» на улице Миклухо-Маклая. Площадь МФЦ увеличится в полтора раза, будет комфортная зона ожидания и современный диагностический комплекс, — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр Москвы рассказал о работе Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) на портале mos.ru.

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