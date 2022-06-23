В России выявили 3166 случаев коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 68 граждан, еще 1202 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3517 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. При этом количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, насколько опасны новые подвиды штамма коронавируса «омикрон». Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире.