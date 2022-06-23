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Российский миллиардер объяснил, куда выгоднее инвестировать деньги

Анна Михалюк
Общество
Российский миллиардер объяснил, куда выгоднее инвестировать деньги
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предприниматель и видеоблогер с личным капиталом в два миллиарда долларов Игорь Рыбаков объяснил, куда выгоднее вкладывать деньги с учетом существующих экономических санкций.

— Всем, кто хочет сохранить свои деньги, их нужно вложить в свою компетенцию, квалификацию — в образование. Куда ни вкладывай, все финансы превращаются в тыкву или их съедает инфляция, — высказался предприниматель в интервью для YouTube-канала Fametime TV.

Одно из популярных направлений для вложения финансов — криптовалюта, однако бизнесмен считает эту нишу не самой привлекательной для сохранения и преумножения своих доходов.

— Мой сотрудник, который занимается криптовалютой, провел мастер-класс по этой теме. Он сказал: «Игорь, ни одного применения криптовалюты, делающего использование этой технологии целесообразным, нет». И он сказал, что все действия вокруг крипты являются не чем иным, как хайпом. Сейчас есть виртуальные вселенные, и вроде там будут все этой криптой рассчитываться, но не будет всего этого! — объяснил бизнесмен.

Он добавил, что решил около половины своего состояния потратить на личное образование.

Москва в четвертый раз возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составил 4,8 триллиона рублей, причем темпы и в этом году тоже не сбавляются.

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