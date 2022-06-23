РФС одобрил возвращение ФНЛ исторического названия «Первая лига»

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С сезона 2022/2023 Футбольная национальная лига (ФНЛ) будет переименована. Вернется ее историческое название — «Первая лига». Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

— Исполком РФС одобрил решение президиума ФНЛ о возвращении турниру исторического названия. Изменение вступает в силу с сезона 2022/2023, — говорится в Telegram-канале «Российский футбольный союз».

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал решение FIFA позволить иностранным легионерам приостановить контракты с российскими клубами. По его словам, основной проблемой российского футбола является не плохая работа с иностранцами, а низкий уровень развития этого спорта. При этом он уверен, что только пару лет назад подготовкой тренеров и резерва начали заниматься всерьез.

Помимо этого, тренер Тарханов в материале «Вечерней Москвы» оценил перспективы «Спартака» с его новым главным тренером Гильермо Абаскалем. По его словам, новый коуч столичного футбольного клуба пока не имеет широкой известности в футбольном мире, однако с ним команда сможет бороться за титул чемпиона России.