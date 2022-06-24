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Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП на Зубовском бульваре

Полина Долганова
Происшествия
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП на Зубовском бульваре
Фото: Прокуратура Москвы
зубовский бульвар Карта всех событий

Прокуратура ЦАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии с автомобилем Mercedes на Зубовском бульваре. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, в результате случившегося двое человек погибли, еще шесть пострадали и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Само ДТП произошло 24 июня. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры. Также в СМИ появилось другое видео, на котором видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, еда его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.

В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
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