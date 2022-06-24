Движение на Зубовском бульваре полностью восстановили после смертельного ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Движение транспорта полностью восстановили на Зубовском бульваре после аварии, в которой погибли два человека. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении дептранса.

ДТП произошло 24 июня. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры. Также в СМИ появилось другое видео, на котором видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, едва его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным, иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену. В результате случившегося два человека погибли, еще шестеро пострадали.

Прокуратура ЦАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии.