Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Движение на Зубовском бульваре полностью восстановили после смертельного ДТП

Полина Долганова
Происшествия
Движение на Зубовском бульваре полностью восстановили после смертельного ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Движение транспорта полностью восстановили на Зубовском бульваре после аварии, в которой погибли два человека. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении дептранса.

ДТП произошло 24 июня. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры. Также в СМИ появилось другое видео, на котором видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, едва его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.

Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным, иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену. В результате случившегося два человека погибли, еще шестеро пострадали.

Прокуратура ЦАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии.

Автомобили Аварии ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте