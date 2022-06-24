Выручка гостиниц и турагентств Москвы выросла на треть

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Обороты гостиниц и туристических агентств в Москве за пять месяцев текущего года на треть превысили показатели аналогичного периода 2021 года. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, выручка отелей с начала года составила 36,9 миллиарда рублей. Этот результат на 35 процентов превышает показатели прошлого года.

Обороты турагентств с начала года составили более 197,3 миллиарда рублей, превысив показатели 2021 года на 29,4 процента.

— В летние месяцы можно ожидать продолжения притока туристов в Москву, что будет способствовать росту показателей туриндустрии столицы, — приводят слова Пуртова на официальном портале мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 17 июня, рассказала, что Москву в 2021 году посетили 15,3 миллиона российских туристов, что принесло в бюджетную систему города около 100 миллиардов рублей. В этом году правительство столицы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. Помимо этого, город поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет.

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