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Названа предварительная причина смертельной аварии на Зубовском бульваре

Полина Долганова
Происшествия
Названа предварительная причина смертельной аварии на Зубовском бульваре
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 22/39 Карта всех событий

Грубое нарушение правил дорожного движения, по предварительным данным, стало причиной смертельной аварии на Зубовском бульваре. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

— По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением и столкнулся со стеной жилого дома, затем машина загорелась.

В результате случившегося водитель и девушка-пассажир автомобиля скончались на месте. Еще шесть человек были госпитализированы.

ДТП произошло 24 июня. Позднее в Сети было опубликовано видео с места аварии, на котором виден горящий автомобиль и пострадавшие пассажиры. Также в СМИ появилось другое видео, на котором видно, как иномарка на большой скорости пролетает мимо такси, едва его не задев, и врезается в стену здания. После автомобиль тут же вспыхивает.

В пресс-службе МВД по столице подтвердили «Вечерней Москве» информацию о ДТП. Уточняется, что авария произошла примерно в 3:36 утра. По предварительным данным, иномарка наехала на препятствие и врезалась в стену. В результате случившегося два человека погибли, еще шестеро пострадали.

Прокуратура ЦАО Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту аварии.

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