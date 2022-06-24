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Два автомобиля смыло в Черное море в Сочи

Антон Махов
Происшествия
Два автомобиля смыло в Черное море в Сочи
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два легковых автомобиля смыло в Черное море из-за выпадения интенсивных осадков в горах. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель Краснодарского края. Машины снесло водами реки Чемитоквадже. Спасатели ведут поисковые работы, на место направлены подразделения ЮРПСО МЧС России, Кубань-СПАС и муниципальные аварийно-спасательные формирования.

Авиация МЧС России, вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России также привлечены к работе.

По предварительным данным, в автомобилях могло находиться восемь человек. Одного из них уже удалось спасти. Поиски остальных пострадавших продолжаются, сообщили на сайте МЧС.

Касательно других происшествий: в пятницу, 24 июня, военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при посадке в Рязанской области из-за технических неполадок. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

МЧС Черное море Сочи
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