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Для интеграции в Евросоюз (ЕС) Молдавии нужно пройти долгий путь трансформации во всех институтах и областях. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказала президент Молдавии Майя Санду на саммите в Брюсселе.

— Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек. Будет нелегко, — цитирует президента РИА Новости.

Также на саммите лидеры государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Статус готовы предоставить и Грузии, однако для этого ей необходимо определить остающиеся приоритеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что в свете сложившейся геополитической ситуации в мире подобное решение будет сильным сигналом для Москвы.

В свою очередь глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия лично совершал визит в США и ЕС и требовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены альянса. Помимо этого, он обвинил грузинских оппозиционеров в схожих действиях.