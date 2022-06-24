Сенатор Святенко: Туристические возможности Москвы должны стать широко доступными для россиян

Фото: Пресс-служба Совфеда

Туристические возможности столицы должны стать широко доступными для развития туризма внутри России. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, Москва должна использовать свой богатый потенциал для формирования программ пребывания для самых разных туристов.

Святенко напомнила, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение Москвы и Агентства стратегических инициатив о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.

— Соглашение предусматривает запуск специализированных региональных и межрегиональных маршрутов, разработку новых производственных экскурсий и экспертизы существующих производственных туров, — отметила сенатор.

Она подытожила, что процесс продвижения внутрироссийского туризма потребует перестройки многих механизмов.

Обороты гостиниц и туристических агентств в Москве за пять месяцев текущего года на треть превысили показатели аналогичного периода 2021 года. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. По его словам, выручка отелей с начала года составила 36,9 миллиарда рублей. Этот результат на 35 процентов превышает показатели прошлого года.