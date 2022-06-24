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Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Антон Махов
Политика
Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко осудил заявления главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок об использовании Москвой голода как оружия. Он сделал это в пятницу, 24 июня.

— Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также недавно он заявил, что в Европе падает число талантливых политиков, готовых взять на себя ответственность.

Он связал проблема вырождения европейской политики с тем, что она стала «бледным бэк-вокалом американских солистов».

При этом политик уточнил, что лидеры европейских стран могут грамотно сформулировать идею и дать точные указания помощникам, однако не взять за них полную ответственность.

Что касается взаимоотношений России и Америки, то Медведев говорил, что они достигли «мертвой зоны». При этом чиновник считает, что восстанавливать взаимоотношения с американской властью на данном этапе не имеет смысла.

Дмитрий Медведев блокадный Ленинград Германия
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