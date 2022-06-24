Спецтарифы на велопрокат будут действовать в Москве в честь школьных выпускных

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Столичный сервис проката велосипедов «Велобайк» запустил тариф «Прогулка. Выпускной» 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, стоимость за три часа аренды велосипеда составляет всего 5 рублей, вместо 400 рублей, а после трех часов проката — 4 рубля в минуту.

— Купить тариф сможет любой желающий в приложении «Московский велопрокат «Велобайк» 24 июня в течение всего дня, — говорится в сообщении.

До этого в ведомстве рассказали, какие маршруты чаще всего выбирают горожане для поездок на велосипедах и самокатах. Отмечается, что на самокатах и велосипедах москвичи предпочитают ездить не только в парках, но и в центре, а также в спальных районах столицы. Обычно горожане едут от станций метро и остановок общественного транспорта до дома или офиса.

Также стало известно, что пользователи платформы «Город идей» теперь смогут предложить новые маршруты для электробусов или подсказать, где стоит установить зарядную станцию для электромобилей.