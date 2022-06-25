Синоптики рассказали о жаркой и солнечной погоде в Москве 25 июня

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В субботу, 25 июня, Москва и Подмосковье продолжат находиться под влиянием гребня антициклона. При небольшой облачности в столичном регионе осадков не ожидается.

Днем воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов тепла. Погода в области может быть чуть прохладнее, днем ожидается 23–28 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Синоптики отметили повышение атмосферного давления, в середине дня оно составит уже 15й миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха слегка возрастет до 45 процентов. В целом, в мегаполисе будет жарко и солнечно, передает портал «Метеоновости».

— В дневные часы высока вероятность формирования условий «духоты» и погодной гипоксии, — предупредили синоптики.

Также стало известно, что в Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.