Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Синоптики рассказали о жаркой и солнечной погоде в Москве 25 июня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о жаркой и солнечной погоде в Москве 25 июня
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В субботу, 25 июня, Москва и Подмосковье продолжат находиться под влиянием гребня антициклона. При небольшой облачности в столичном регионе осадков не ожидается.

Днем воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов тепла. Погода в области может быть чуть прохладнее, днем ожидается 23–28 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Синоптики отметили повышение атмосферного давления, в середине дня оно составит уже 15й миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха слегка возрастет до 45 процентов. В целом, в мегаполисе будет жарко и солнечно, передает портал «Метеоновости».

— В дневные часы высока вероятность формирования условий «духоты» и погодной гипоксии, — предупредили синоптики.

Также стало известно, что в Москве до 27 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова сообщила, что пик жары в Москве наступит в понедельник, 27 июня.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладиться в жару без последствий для организма.

Лето Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте