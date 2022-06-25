Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Дептранс напомнил о праздновании Дня московского спорта в «Лужниках»

Александр Афонин
Город
Дептранс напомнил о праздновании Дня московского спорта в «Лужниках»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

На территории олимпийского комплекса «Лужники» 25 июня с 10:00 до 23:00 пройдет праздник в честь Дня московского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу.

Жителей столицы призывали проявлять внимательность. На ближайших к комплексу станциях метро возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

Москвичам порекомендовали заранее купить билеты на обратную поезду в подземке. Это позволит существенно сократить время. Кроме того, проезд можно будет оплатить банковской картой прямо на турникете, отмеченном специальным стикером, передает дептранс.

О проведении Дня московского спорта сообщили в департаменте спорта столицы 20 июня. Гости праздника смогут посетить бесплатные мастер-классы и тренировки. Их проведут профессиональные тренеры и спортсмены. Также зрителей ждут показательные выступления и лекции.

Кроме того, в рамках праздника в «Лужниках» пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». В программе мероприятия — выступления звезд российской эстрады, квесты, конкурсы и розыгрыши, а также мастер-классы и другие активности. Попасть на концерт можно бесплатно.

Спорт Лужники Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте