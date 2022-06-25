Дептранс напомнил о праздновании Дня московского спорта в «Лужниках»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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На территории олимпийского комплекса «Лужники» 25 июня с 10:00 до 23:00 пройдет праздник в честь Дня московского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу.

Жителей столицы призывали проявлять внимательность. На ближайших к комплексу станциях метро возможны ситуативные ограничения на вход и выход.

Москвичам порекомендовали заранее купить билеты на обратную поезду в подземке. Это позволит существенно сократить время. Кроме того, проезд можно будет оплатить банковской картой прямо на турникете, отмеченном специальным стикером, передает дептранс.

О проведении Дня московского спорта сообщили в департаменте спорта столицы 20 июня. Гости праздника смогут посетить бесплатные мастер-классы и тренировки. Их проведут профессиональные тренеры и спортсмены. Также зрителей ждут показательные выступления и лекции.

Кроме того, в рамках праздника в «Лужниках» пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». В программе мероприятия — выступления звезд российской эстрады, квесты, конкурсы и розыгрыши, а также мастер-классы и другие активности. Попасть на концерт можно бесплатно.