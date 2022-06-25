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Москва стала самым популярным регионом для переезда среди соискателей работы

Александр Афонин
Город
Москва стала самым популярным регионом для переезда среди соискателей работы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Служба HeadHunter провела опрос, согласно которому почти 22 процента соискателей работы, задумывающихся о трудоустройстве в другом регионе России, выбирают столицу. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города Москвы.

— Столица предоставляет большие возможности для профессиональной реализации и давно стала центром притяжения специалистов со всей страны. По данным Росстата, в Москве работают 6,9 миллиона квалифицированных сотрудников — это 95 процентов трудоспособного населения, — рассказал руководитель департамента Кирилл Пуртов.

В пресс-службе добавили, что для 49 процентов респондентов главными преимуществами столицы являются комфортные климатические условия и хорошая экология. 35 процентов опрошенных отметили удобную городскую среду, еще 24 процента — высокий уровень зарплат.

Столица четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей.

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