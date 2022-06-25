Володин порекомендовал украинцам не спешить выбрасывать учебники по русскому языку

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не выкидывать учебники по русскому языку. По его словам, они пригодятся в новом учебном году. Об этом он сообщил в субботу, 25 июня.

— Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать, — сказал он.

Володин напомнил, что власти Одесской и Николаевской областей Украины отказались от изучения русского языка в школах. Подобное решение может говорить о новой волне русофобии. Депутат подчеркнул, что одной из задач спецоперации служит возвращение людям права говорить на собственном языке и изучать его, передает канал «360».

До этого стало известно, что русский язык и российскую литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области. Отмечается, что изучение этих предметов будет полностью запрещено. При этом решение по преподаванию языка непосредственно в столице области — Одессе — должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе.