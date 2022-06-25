В России выявили 3072 случая коронавируса за сутки

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончался 61 гражданин, еще 1152 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3454 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

20 июня стало известно о снижении показателя заболеваемости коронавирусом в России на 12,5 процента за неделю. При этом количество заболевших увеличилось в 13 субъектах России, в том числе в восьми регионах наблюдается увеличение более чем в среднем по стране.

Эксперты 22 июня рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России возможен подъем заболеваемости из-за высокой канцерогенности «омикрона» ВА.5.