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Московские врачи за сутки вылечили 177 человек от коронавируса

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 177 человек от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 177 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в субботу, 25 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в столице выявили 230 новых случаев заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 112 горожан, у которого диагностирован COVID-19. 14 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Московские врачи за сутки вылечили 177 человек от коронавируса Фото: Оперштаб

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что на данном этапе пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание в лабораторных условиях вируса, похожего на COVID-19, возможно, однако отличить искусственно созданный вирус от природного не получится. По его словам, ни одна из стран не признавалась в искусственном создании подобного вируса.

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