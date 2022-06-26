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Москвичам пообещали небольшое похолодание в середине недели

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Москвичам пообещали небольшое похолодание в середине недели
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Холодный атмосферный фронт придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом в воскресенье, 26 июня, «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Однако на фоне повышенного атмосферного давления влияние этого холодного фронта на погоду выразится лишь в развороте ветра на северные румбы и незначительном понижении температуры, — сказал метеоролог.

Во вторник, 28 июня, температура в городе снизится до 25–27 градусов. При этом со среды, 29 июня, в связи с появлением другого антициклона температура понизится до 22–24 градусов.

Так, он будет наполнен прохладными воздушными массами, которые позволят снизить температуру в столице, добавил синоптик. На следующей неделе не ожидается дождей и гроз, заключил Леус.

С полным прогнозом на неделю можно ознакомиться в материале «Вечерней Москвы».

До этого «ВМ» выяснила, какие методы позволят легче перенести зной и не нанести вреда себе. Так, у многих людей в жару ухудшается самочувствие и обостряются хронические заболевания.

По словам врача-терапевта Людмилы Алексеевой, жаркая погода очень часто провоцирует некоторые проблемы со здоровьем. Они чаще всего касаются людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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