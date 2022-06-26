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«Плачет»: бывшая жена Разина рассказала о его состоянии после смерти Шатунова

Георгий Соланович
Общество
«Плачет»: бывшая жена Разина рассказала о его состоянии после смерти Шатунова
Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Бывшая супруга Андрея Разина Наталья Грозовская рассказала о состоянии своего экс-супруга после смерти российского певца и солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

По ее словам, Разин вместе с фанатами скорбит и переживает из-за смерти популярного артиста. При этом Грозовская считает ложью то, что конфликт и судебные разбирательства Шатунова с ее бывшим мужем якобы стали причиной смерти певца.

— Шок идет по всему миру. Юру любили во всех странах... Суд и смерть Юры — это совпадение. Андрей в смерти не виноват, он его любил. И сейчас он не бьет чечетку от радости. Он плачет, — заключила Грозовская.

Сам Разин после смерти Шатунова записал видеоролик, в котором заявил, что сильно грустит из-за ухода коллеги и что знал о его проблемах со здоровьем, передает Starhit.

23 июня российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Музыкант умер от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня в карете скорой помощи.

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для них стала настоящим горем.

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