В Москве началось прощание с певцом Юрием Шатуновым

Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Россия, Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

В воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым.

На траурную церемонию в Прощальном зале пришли поклонники и коллеги певца. Люди в очереди на прощание исполняют любимые композиции Шатунова.

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Накануне вечером Шатунов проводил время в Подмосковье у приятеля на даче, где ему стало плохо. Друзья не смогли найти на даче лекарств и привезли артиста в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда. После этого они вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, однако уже было поздно. В больнице Шатунов скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря таким хитам, как «Белые розы» и «Седая ночь».

Лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал «Вечерней Москве», что Шатунов имел огромную армию поклонников. По его словам, смерть музыканта для его фанатов стала настоящим горем.