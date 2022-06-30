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Шатунову предложили присвоить звание народного артиста посмертно

Полина Долганова
Общество
Шатунову предложили присвоить звание народного артиста посмертно
Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Поклонники Юрия Шатунова создали петицию с призывом посмертно присвоить их кумиру звание народного артиста.

— Новость о его кончине стала шоком не только для граждан РФ. Его знали и любили везде. Почему артист без наград жил всю жизнь — загадка, — говорится в тексте петиции.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».

Артист ушел из группы «Ласковый май» в начале 1990-х годов. Тогда же он начал сольную карьеру и уехал жить в Европу, где впоследствии обзавелся семьей. Певец регулярно приезжал в Россию с концертными турами, радуя своих поклонников не только старыми, но и новыми композициями. В 2000-х годах музыкант обосновался в немецком городе Бад-Хомбург. Там он женился на девушке по имени Светлана. У пары двое детей — 16-летний Дэннис и 9-летняя Эстелла. Несмотря на частые гастрольные туры, Шатунов смог создать крепкую семью.

О других фактах из жизни Шатунова — в материале «Вечерней Москвы».

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