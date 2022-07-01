Австралия добавила еще 12 имен в антироссийский санкционный список

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Кабинет министров Австралии объявил о введении антироссийских санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой и трех отечественных министров, а также еще 12 граждан России. Об этом сообщается в пятницу, 1 июля, в письме австралийского Министерства внутренних дел.

Автономные санкции австралийского правительства вводятся в отношении глав Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, Минтранса Виталия Савельева и Минстроя Ирека Файзуллина. Помимо этого, островное государство внесло в санкционный список президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, предпринимателей Александра Плеханова и Игоря Путина, замглавы страховой компании «Согаз» Михаила Путина, председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и других российских граждан.

На данный момент островное государство ввело рестрикции против 828 граждан РФ и Белоруссии, включая президентов двух стран. Также под санкции попали 47 крупнейших российских компаний. Помимо этого Австралия запретила экспорт из России оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи энергоресурсов, а также импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов, пишет ТАСС.

В середине июня Россия добавила в санкционный список более 120 граждан Австралии.