Более ста километров линий газопровода высокого давления построили в ТиНАО за 10 лет

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Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

За 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) специалисты построили более ста километров линий газопровода высокого давления. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 1 июля.

— С 2012 года на территории ТиНАО построены газопроводы высокого давления протяженностью более 105 километров на территории поселений Марушкинское, Первомайское, Московский, Внуковское, Филимонковское, Михайлово-Ярцевское и Десеновское, — говорится в сообщении.

При этом в рамках комплексной модернизации локальных систем водоснабжения, базирующихся на подземных водах, специалисты реконструировали и отстроили 24 водозаборных узла. При этом оставшиеся 39 водозаборных сооружений ТиНАО, находящихся в аренде «Мосводоканала», реконструируют поэтапно.

Также в период с 2012-го по текущий год было построено и реконструировано 10 очистных сооружений, а также более 55 километров канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций.

Кроме того, за последние 10 лет на территории ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 138 социальных объектов, 70 из которых детские сады и 31 школа.

По словам, заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за счет средств инвесторов в ближайшие годы в ТиНАО планируется построить 69 школ и детских садов.