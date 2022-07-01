Глава Курской области сообщил об очередном обстреле поселка Теткино

Фото: adm.rkursk.ru

Село Теткино в Курской области, которое располагается рядом с российско-украинской границей, было вновь обстреляно со стороны Украины. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей, — отметил он.

По его словам, на некоторые дома упали снаряды, однако в результате никто не пострадал. Старовойт в своем Telegram-канале добавил, что администрация Курской области выясняет окончательную степень ущерба в поселке.

6 июня поселок Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. ВСУ наносили удары по мосту и местным предприятиям.

В понедельник, 20 июня, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что поселок Суземка был обстрелян со стороны Украины. При этом глава региона добавил, что украинские боевики в ходе данной провокации обстреляли несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего произошел сбой в электроснабжении.