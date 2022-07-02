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Стали известны подробности нападения акулы на туристку в Египте

Юлия Курганова
В мире
Стали известны подробности нападения акулы на туристку в Египте
Фото: Pixabay / Andrea Bohl

Женщина, которой акула откусила руку и ногу во время купания в Красном море, скончалась по дороге в больницу. Подробности инцидента раскрыл портал «Аль-Ахбар».

Сообщается, что погибшей гражданке Австрии было 68 лет. Она была замужем за египтянином и жила вместе с супругом в этой стране.

В пятницу, 1 июля, пенсионерка купалась в районе Сахль-Хашиш, который находится южнее курорта Хургада. Во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу.

Добраться до берега австрийка попыталась сама. Прибывшие на место врачи повезли ее в больницу. По дороге они проводили реанимационные мероприятия, но не смогли запустить сердце. Пенсионерка умерла в машине скорой помощи от болевого шока.

В скором времени специалисты выяснят, почему акула напала на пожилую женщину. Отмечается, что этим рыбам несвойственно такое поведение.

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