«Проглатывает агрессивную ересь»: Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль

Фото: Пресс-служба Совфеда

Запад, включая ФРГ, вынужден «проглатывать агрессивную ересь» со стороны посла Украины в Германии Андрея Мельника. Такое мнение высказал в пятницу, 1 июля, сенатор Алексей Пушков.

Ранее украинский посол в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу». Он утверждал, что у него не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами поляков в Волыни и Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

— Лицо украинской «дипломатии» во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны, — заявил сенатор в своем Telegram-канале.

Представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер сообщил, что ведомство приняло к сведению заявления Мельника о Бандере, но оценивает их как личное высказывание, а не позицию украинских властей. Посольство Израиля в Германии выступило с резкой критикой заявлений посла Украины, назвав их «искажением исторических фактов» и «оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми».

До этого Мельник заявил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением канцлера ФРГ Олафа Шольца с «ливерной колбасой» и лично извинится перед ним за это.