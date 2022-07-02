Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы в качестве ответной меры

Фото: Пресс-служба Совфеда

Болгарии будет проще понять позицию России по поводу высылки дипломатов РФ из Софии, если сотрудники диппредставительства республики в Москве начнут паковать вещи. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас.

— Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

В пятницу, 1 июля, посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов. 28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти приняли решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России.