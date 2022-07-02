Россияне назвали оптимальную сумму ежемесячного платежа по кредиту

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Половина россиян считает 10 тысяч рублей оптимальной суммой платежа по кредиту. Об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», проведенном среди 1500 граждан РФ старше 18 лет из 40 крупнейших городов страны.

— Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей, 25 процентов готовы отдавать 11–20 тысяч рублей, 15 процентов — 21–30 тысяч рублей, остальные 10 процентов — более 30 тысячи рублей, — отмечается в исследовании.

Средний платеж в России на сегодняшний день как раз составляет 10 тысяч рублей, однако сумма может сильно варьироваться в зависимости от кредита. Так, по ипотеке ежемесячные выплаты превышают 25 тысяч рублей.

В «Юником24» также добавили, что россияне снова возвращаются к кредитам. Так, когда в марте этого года только 20 процентов респондентов допускали оформление кредита, в июне показатель вырос до 50 процентов. Причинами такой динамики эксперты считают снижение ставок и уровень инфляции, передает РИА Новости.

Банки не имеют права как-либо препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. Однако в этом деле есть несколько нюансов. О них «Вечерней Москве» рассказал главный юрист компании «СпецЮст» Александр Целых.