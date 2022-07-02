Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне назвали оптимальную сумму ежемесячного платежа по кредиту

Георгий Соланович
Общество
Россияне назвали оптимальную сумму ежемесячного платежа по кредиту
Фото: depositphotos

Половина россиян считает 10 тысяч рублей оптимальной суммой платежа по кредиту. Об этом говорится в исследовании финансовой экосистемы «Юником24», проведенном среди 1500 граждан РФ старше 18 лет из 40 крупнейших городов страны.

— Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей, 25 процентов готовы отдавать 11–20 тысяч рублей, 15 процентов — 21–30 тысяч рублей, остальные 10 процентов — более 30 тысячи рублей, — отмечается в исследовании.

Средний платеж в России на сегодняшний день как раз составляет 10 тысяч рублей, однако сумма может сильно варьироваться в зависимости от кредита. Так, по ипотеке ежемесячные выплаты превышают 25 тысяч рублей.

В «Юником24» также добавили, что россияне снова возвращаются к кредитам. Так, когда в марте этого года только 20 процентов респондентов допускали оформление кредита, в июне показатель вырос до 50 процентов. Причинами такой динамики эксперты считают снижение ставок и уровень инфляции, передает РИА Новости.

Банки не имеют права как-либо препятствовать досрочному погашению потребительского кредита. Однако в этом деле есть несколько нюансов. О них «Вечерней Москве» рассказал главный юрист компании «СпецЮст» Александр Целых.

Статистика Кредиты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте