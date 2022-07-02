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Победители арт-проекта «Контуры культуры» преобразят здания в Москве

Лейла Алиева
Город
Победители арт-проекта «Контуры культуры» преобразят здания в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Победители всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» преобразят 12 культурных центров и 14 библиотек столицы к середине сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Работа уже началась: художники вышли на первый объект, которым стал культурный центр «Щукино» Московского продюсерского центра. В нашем здании есть стенные росписи, и художники это учитывают, чтобы новые работы дополняли единое композиционное пространство, — сказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Так, на территории культурного центра «Щукино» уже есть работы Анастасии Малиновской, и теперь их станет больше: ее эскизы победили в обеих номинациях проекта «Контуры культуры». По ее мнению, стрит-арт меняет также и отношение москвичей к городской среде, превращая столичные культурные пространства в художественную выставку.

А культурный центр «Онежский» преобразит графический дизайнер Ольга Филатова, которая работает в стиле дудлинга — бессознательного рисунока, сделанного во время какого-то занятия: узоры, линии, цветы и многое другое, что человек порой непроизвольно выводит на бумаге.

Кроме того, победители проекта поработают в культурных центрах «Строгино», «Зодчие», «Алые паруса», «Москворечье», «Лира», «Зеленоград», дом культуры «Восход», дворец культуры «Капотня», ТКС «Бригантина», библиотеки № 51, 61, 70, 170, 233, 240, 253, 171, 180, Центральная детская библиотека № 152, Центральная библиотека № 249 и Центральная детская библиотека № 251, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Победителей проекта объявили в Москве в начале мая. Ими стали Степан Краснов, Анастасия Малиновская, Ольга Филатова, Антон Клячин и многие другие.

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