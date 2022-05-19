Победителей всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» объявили в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице объявили победителей всероссийского арт-проекта «Контуры культуры», им в свою очередь предстоит преобразовать пространства 26 городских учреждений. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Заявки отбирали по двум направлениям: стрит-арту (стенные росписи в интерьерах общественных зданий) и паблик-арту (отдельно стоящие арт-объекты). Организаторы получили более 250 заявок от художников из 55 городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Сочи, Уфы, Орла, Новосибирска, Самары, Казани и других, — говорится в сообщении.

Победителями конкурса стали Степан Краснов, Анастасия Малиновская, Ольга Филатова, Антон Клячин и многие другие. Организатором события выступил Московский продюсерский центр (Моспродюсер) при поддержке столичного Департамента культуры.

Художники, как уточняется, создадут арт-объекты на территории 12 культурных центров и 14 библиотек города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице удалось определить первых обладателей грантов на тестирование инноваций. Поддержку от города получат восемь разработчиков решений в сфере образования, здравоохранения и реабилитации.

Помимо этого, в столице объявили начало приема заявок на конкурс Social Tech Challenge 2022, ориентированный на технологии для рынка труда. Участники конкурса получат экспертную оценку своих проектов, а финалистам мероприятия позволят провести пилотные испытания.