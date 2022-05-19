Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Победителей всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» объявили в Москве

Араз Салехов
Город
Победителей всероссийского арт-проекта «Контуры культуры» объявили в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице объявили победителей всероссийского арт-проекта «Контуры культуры», им в свою очередь предстоит преобразовать пространства 26 городских учреждений. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Заявки отбирали по двум направлениям: стрит-арту (стенные росписи в интерьерах общественных зданий) и паблик-арту (отдельно стоящие арт-объекты). Организаторы получили более 250 заявок от художников из 55 городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Сочи, Уфы, Орла, Новосибирска, Самары, Казани и других, — говорится в сообщении.

Победителями конкурса стали Степан Краснов, Анастасия Малиновская, Ольга Филатова, Антон Клячин и многие другие. Организатором события выступил Московский продюсерский центр (Моспродюсер) при поддержке столичного Департамента культуры.

Художники, как уточняется, создадут арт-объекты на территории 12 культурных центров и 14 библиотек города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице удалось определить первых обладателей грантов на тестирование инноваций. Поддержку от города получат восемь разработчиков решений в сфере образования, здравоохранения и реабилитации.

Помимо этого, в столице объявили начало приема заявок на конкурс Social Tech Challenge 2022, ориентированный на технологии для рынка труда. Участники конкурса получат экспертную оценку своих проектов, а финалистам мероприятия позволят провести пилотные испытания.

Конкурсы Москва Художники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте