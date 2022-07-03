Сын Стаса Пьехи попал в больницу

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Сын певца Стаса Пьехи 8-летний Петр попал в больницу. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в 22-й детской городской клинике. Об этом сообщила его мама и экс-супруга артиста Наталья Горчакова.

— Да, Петю госпитализировали и прооперировали, с ним все хорошо. Больше я ничего не могу сказать, сейчас нет времени и сил. Постараюсь завтра рассказать подробности, следите за соцсетями, — сказала женщина журналистам.

Сам Пьеха на связь со СМИ не выходит, а его представитель отказался давать комментарии, сообщает портал Teleprogramma.

Напомним, в прошлом году сын певца попадал в больницу с сотрясением мозга. Тогда его избила соседка.

Домработница Нина Чувашова заявила, что Пьеха не звонит и не приезжает к знаменитой бабушке. По ее словам, певец за последние два года ни разу не позвонил родственнице и совсем потерял интерес к личной жизни бабушки.