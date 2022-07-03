Москвичам рассказали о главных событиях недели в социальной сфере столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Прошедшая неделя в столице прошла очень активно для социальной сферы москвичей. Об этом сообщили в воскресенье, 3 июля, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В начале недели правительство города провело работу по улучшению цифровой услуги по заказу питания на молочной кухне. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что управлять графиком получения продуктов стало проще и удобнее.

Также на базе московской службы занятости открылся рекрутинговый центр сети «Вкусно — и точка». Сотрудники помогут найти работу москвичам, которые потеряли прежнее место из-за ухода зарубежных компаний.

Июль начался со второго этапа подачи заявок на участие в программах государственной поддержки работодателей и сотрудников на фоне санкций. Предприятия смогут компенсировать затраты на организацию работ и адаптацию новых сотрудников.

Кроме того, искусственный интеллект, созданный в столице, научился определять с помощью компьютерной томографии еще одну патологию легких — гидроторакс. Таким образом, умные алгоритмы распознают патологии уже по 10 направлениям исследований.

С 1 июля большинство услуг центров «Мои документы» стали доступны вне зависимости от места регистрации. Горожане смогут выбрать ближайший к месту работы, учебы или дому центр.

Помимо этого, более 12 тысяч москвичей старшего поколения освоили профессию няни в школе «Бабушка и дедушка на час» на базе специализированного центра занятости «Моя карьера». Участники проекта изучали аспекты работы с детьми разного возраста, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 июня стало известно, что проект «Добрый автобус» запустит промоэкскурсии для тех, кто только планирует присоединиться к «Московскому долголетию». Первая экскурсия состоится 23 июля.