Клишас назвал обстрел Белгорода актом агрессии со стороны Украины

Фото: Пресс-служба Совфеда

Киевский режим должен понести ответ за события в Белгороде. Такое мнение в воскресенье, 3 июля, высказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

— Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа, — рассказал политик.

При этом он в своем Telegram-канале отметил, что киевский режим продолжит обстреливать территории России, «если не будет сокрушительного военного ответа».

В воскресенье, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие. По его словам, все оперативные службы города работают на месте происшествия. Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО.

При этом в СМИ на данном этапе распространяется информация о пяти погибших гражданах.