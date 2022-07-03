Посольство США в Москве убрало адрес со своего сайта

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Россия, Москва, площадь Донецкой Народной Республики, 1с2 Карта всех событий

Посольство США в Москве, расположенное на площади Донецкой народной республики, убрало адрес со своего сайта. Об этом стало известно в воскресенье, 3 июля.

Отмечается, что вместо адреса на портале отображаются координаты здания. Также прежний адрес посольства все еще находится во вкладке сайта, где приведен список американских диппредставительств в России.

Помимо этого, сервис «Goоgle Карты» до сих пор не стал изменять актуальный адрес посольства. В «Яндекс.Картах» строение уже имеет новый адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, передает ТАСС.

22 июня стало известно, что посольство Соединенных Штатов в Москве получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Новый адрес был присвоен в рамках государственной функции и в соответствии с действующим в городе порядком. Отмечается, что старые адреса объектов аннулировали.

Позже сообщалось, что новый адрес посольства появится на картах «Яндекса» и Google. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.