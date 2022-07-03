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Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Араз Салехов

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Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице ожидается жаркая погода, небольшое похолодание может появиться лишь во второй половине следующей недели. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В воскресенье днем в городе ожидается от 30 до 32 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью пять–десять метров в секунду, — говорится в сообщении.

При этом в ночь на понедельник, 4 июля, термометры покажут от 15 до 17 градусов тепла. Днем их столбики устремятся вверх до отметки 32 градуса. Осадков в городе не ожидается.

Во вторник, 5 июля, температура будет оставаться на тех же показателях. При этом в небе появится больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. В среду также возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до плюс 32 градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также метеоролог Шувалов в материале «Вечерней Москвы» рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

В воскресенье, 3 июля, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса.

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