СК возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду

Фото: СК РФ

СК России возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате действий украинских силовиков погибли три человека, два пропали без вести, в том числе один ребенок. Четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 3 июля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства мирных жителей. Уголовное дело было возбуждено по нескольким пунктам статьи «Убийство».

Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.