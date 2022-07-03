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СК возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду
Фото: СК РФ

СК России возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по Белгороду. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате действий украинских силовиков погибли три человека, два пропали без вести, в том числе один ребенок. Четыре мирных жителя ранены, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 3 июля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Белгородской области с целью убийства мирных жителей. Уголовное дело было возбуждено по нескольким пунктам статьи «Убийство».

Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде была слышна серия громких звуков, загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработала ПВО. Также губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле города.

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