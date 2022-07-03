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Захарова: Болгария свела к нулю возможность функционирования посольства России

Евгений Белоусов
В мире
Захарова: Болгария свела к нулю возможность функционирования посольства России
Фото: МИД РФ

Болгарское правительство свело к нулю возможности функционирования посольства России в Софии. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы сказали, что они же сами свели просто к минимуму, а возможно, даже и к нулю не просто нормальное, а какое-либо функционирование диппредставительства. Оно ведь должно как-то функционировать, — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

1 июля посол России в республике Элеонора Митрофанова заявила, что МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ об отмене высылки из страны 70 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств.

До этого дипломат заявила о возможном разрыве дипломатических отношений с Болгарией. Такое может произойти в связи с массовой высылкой российских дипломатов.

28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что власти приняли решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. Он уточнил, что большинство высланных российских дипломатов якобы работали на спецслужбы, лишь прикрываясь дипломатической деятельностью.

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