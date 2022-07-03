Австралия планирует запретить импорт золота из России

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Австралия намерена запретить импорт золота из России. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Уточняется, что Альбанезе также сообщил о планах ввести санкции против 16 российских министров, передает РИА Новости.

Власти Австралии 4 мая внесли в свой обновленный санкционный список 75 депутатов российской Госдумы и ряд ключевых министров Донецкой и Луганской народных республик.

В черном списке Австралии оказались более двадцати членов кабинета министров ДНР и 15 министров из ЛНР. Также под санкции со стороны Канберры попал российский телеведущий Владимир Соловьев.

28 июня Минфин США объявил о введении запрета на импорт российского золота. Отмечается, что данный запрет не затрагивает того золота, которое находилось за пределами России на момент вступления в силу распоряжения.

Лидеры государств «Большой семерки» (G7) также обсуждали вопрос установления предельных цен на российскую нефть. Страны «Семерки», как уточняется, уже близки к принятию решения относительно сложившейся ситуации.