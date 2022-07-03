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Генштаб ВСУ подтвердил отступление военных из Лисичанска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генштаб ВСУ подтвердил отступление военных из Лисичанска
Фото: depositphotos

Генштаб ВСУ признает отступление украинских войск из Лисичанска. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей, — передает сообщение РИА Новости.

2 июля в Минобороны России сообщили, что в ходе боев с российскими военными под Лисичанском за последние 24 часа три батальона военных сил Украины потеряли более половины личного состава. В ведомстве добавили, что ударом высокоточного оружия российские воздушно-космические силы поразили порядка 120 украинских военнослужащих.

Также российским системам ПВО в районе населенного пункта Явкино Николаевской области за сутки удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, а также 19 беспилотников в ДНР, ЛНР, в Харьковской и Запорожской областях.

1 июля стало известно, что за последние три дня ВС РФ совместно с военными ЛНР взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская», желатиновый завод и поселок Тополевка.

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