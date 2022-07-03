Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 29-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Егор Провоторов
Происшествия
Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 29-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 29-го километра МКАД перед пересечением с Липецкой произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 3 июля.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате этого машина перевернулась. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина резко сворачивает в сторону и выезжает за пределы дороги, после чего переворачивается.

Видео: Telegram / Дептранс Оперативно

В настоящее время на месте инцидента работают столичные оперативные службы. Движение в данный момент осуществляется по четырем полосам из пяти.

Накануне сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением и съехал в пруд на Новочеркасском бульваре в Москве. Движение на этом участке дороги было затруднено.

До этого ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» случилось на севере столицы. Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке.

МКАД Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте