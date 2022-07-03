Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 29-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 29-го километра МКАД перед пересечением с Липецкой произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 3 июля.

Уточняется, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. В результате этого машина перевернулась. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина резко сворачивает в сторону и выезжает за пределы дороги, после чего переворачивается.

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В настоящее время на месте инцидента работают столичные оперативные службы. Движение в данный момент осуществляется по четырем полосам из пяти.

Накануне сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением и съехал в пруд на Новочеркасском бульваре в Москве. Движение на этом участке дороги было затруднено.

До этого ДТП с участием автобуса и внедорожника УАЗ «Патриот» случилось на севере столицы. Инцидент произошел на Дубнинской улице в районе дома 20. Автомобиль въехал в автобус, который стоял на остановке.