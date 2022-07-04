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Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сенатор Джабаров допустил санкции против Maxar, чей спутник GeoEye1 вел съемку Белгорода
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия имеет право ввести санкции против американской компании Maxar в том случае, если ее спутник использовался для съемок Белгорода перед ударом по нему украинских войск. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции, — цитирует его РИА Новости.

В воскресенье, 3 июля, американский коммерческий спутник GeoEye-1 вел съемку Белгорода всего за три дня до ракетного удара по городу со стороны Украины. Так, съемка города со спутника велась 30 июня. Кроме того, другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.

В тот же Минобороны сообщило, что украинские военные этой ночью совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

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