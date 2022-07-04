Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Устроим блокаду: как Россия может ответить Литве на запрет транзита в Калининград

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Как Россия ответит Литве на запрет транзита в Калининград
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия может организовать полную энергетическую и экономическую блокаду Литвы в ответ на запрет сухопутного транзита ряда грузов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал общественный деятель и политолог Сергей Марков.

4 июля калининградское руководство передало в правительство РФ и администрацию президента варианты вероятных ответных мер на запрет сухопутного транзита некоторых грузов через Литву. Однако пока неизвестно, какие меры предлагается применить.

По словам Маркова, многие промышленные поставки как продуктового, так и технического формата в Литву и другие прибалтийские страны поступают через РФ. Если Литва продолжит запрещать транзит российских поставок в Калининградскую область через свою территорию, то ответные меры будут не менее жесткими:

— Литва из азиатских стран получает бытовую технику, компьютеры, гаджеты, всевозможные детали. Кроме того, туда поступает немало продукции из восточных регионов. Все эти товары транзитом направляются через Россию. И Москва при желании может устроить полную блокаду Литвы. И не только со стороны большой земли, но и из Калининграда, так как именно Калининградская область является транзитером Литвы в поставках продукции, в том числе из других стран ЕС.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что, помимо экономической блокады, Литва рискует оказаться без энергетики:

— Как и в случае с Германией, крупные предприятия Литвы работают благодаря российским энергоносителям. Если Вильнюс продолжит свою агрессивную политику в отношении Москвы, то у него возникнут проблемы с электричеством, топливом и газом.

Это приостановит деятельность заводов и крупных предприятий, что окажет негативное влияние на экономику страны, заключил политолог.

Калининград Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте