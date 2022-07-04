Российские туристы смогут выехать в Финляндию и Эстонию с 15 июля

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Россияне смогут с 15 июля посещать Финляндию и Эстонию в туристических целях. Об этом сообщили в российской Ассоциации туроператоров.

— И воздушные, и сухопутные границы России будут открыты как для всех иностранцев, так и для всех россиян. Например, для въезда в Финляндию или Эстонию больше не потребуются «особые причины», — говорится в сообщении.

Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов объяснил, что снятию коронавирусных ограничений на пересечение границы способствовали вакцинация, а также ранее введенные ограничительные меры.

Он отметил, что в настоящий момент наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в Московской области. В настоящее время в Подмосковье работает всего один стационар для тяжелых случаев, которых становится все меньше.