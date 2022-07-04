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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за жары
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за вернувшейся в город жары. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что «оранжевый» — это третий уровень погодной опасности. Ожидается, что в столице температура воздуха достигнет отметки в плюс 32 градуса. Предупреждение будет действовать до 18:00 4 июля.

До этого сообщалось, что 4 июля Москва будет находиться на периферии антициклона. Воздух в городе прогреется до 32 градусов тепла, по Московской области — до 33 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный — 5–10 метров в секунду.

2 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода. Температура воздуха будет доходить до плюс 30–32 градусов.

В связи с наступившей жарой городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Почти 550 бригад энергетиков перевели на усиленное дежурство. Кроме того, специалисты подготовили необходимое количество аварийных источников электроснабжения и увеличили число осмотров линий электропередачи.

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