ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе Москвы. Видео
ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.
Уточняется, что инцидент произошел в 13:35 на пересечении Большой Филевской улицы и Физкультурного проезда.
По предварительным данным, водитель Mercedes двигался по перекрестку на запрещающий сигнал светофора.
Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Также 4 июля было перекрыто движение по улице Каховке из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке.
Асфальт провалился прямо под проезжающим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.
Вскоре движение в сторону Варшавского шоссе было восстановлено после ремонта дороги.