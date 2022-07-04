ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе Москвы. Видео

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Россия, Москва, Физкультурный проезд Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в 13:35 на пересечении Большой Филевской улицы и Физкультурного проезда.

По предварительным данным, водитель Mercedes двигался по перекрестку на запрещающий сигнал светофора.

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Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также 4 июля было перекрыто движение по улице Каховке из-за дорожных работ в связи с обрушением грунта на участке.

Асфальт провалился прямо под проезжающим автомобилем. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.

Вскоре движение в сторону Варшавского шоссе было восстановлено после ремонта дороги.